CODE 2025 mottosuyla globalleşecekler

Otomotiv başta olmak üzere savunma, havacılık, çevre, bilgi teknolojileri, lojistik ve enerji sektörlerinde 12 farklı şirketle faaliyet gösteren Bursa merkezli Coşkunöz Holding, ‘CODE 2025’ adını verdiği geniş kapsamlı dönüşüm sürecini, Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı görkemli bir lansmanla çalışanlarına duyurdu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın ‘Korona sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ başlıklı bir konuşma yaptığı lansmanda, Coşkunöz Holding ve bağlı şirketlerinin üst düzey yöneticileri, gelecek hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koydular.

Topyekün bir dönüşüm süreci

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz, şirket olarak topyekün bir dönüşüm sürecine girdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “CODE 2025’i pek çok somut program ve proje ile destekleyerek hayata geçireceğiz. CODE 2025, bize yalnızca bir ufuk çizmeyecek, hedeflerimize ulaşmak için gün gün, an an ne yapmamız gerektiğini, neleri başarmamız gerektiğini de gösterecek.”

‘Hızımıza hız katıyor, geleceğe koşuyoruz’

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay ise, konuşmasında, CODE 2025 mottosuyla çıktıkları dönüşüm yolculuğunu şöyle anlattı: “Bu andan itibaren yürümeye başlayacağımız yeni yolda ilk hedefimiz, halihazırda vardığımız bölgeselleşme düzeyini bir sonraki aşamaya taşıyarak, global ayak izimizi büyütmektir. Somut bir ifadeyle söylersek, Coşkunöz üretim bantlarından çıkan parçalar dünyanın dört bir tarafında karşımıza çıkmalı.

Bugüne kadar en çok ustalığımız ve mühendisliğimizle bilindik, bundan sonra fark yaratan teknolojilerimizle de anılmak için daha fazla çalışacağız.