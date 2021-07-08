Çilek Mobilya'd Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bir Arada...

Çilek, çok uzun süreden beri var olan Ar-Ge bölümünü ve ilgili bağlantılı fonksiyonlarını Ar-Ge Merkezi kavramına uygun tarzda yeniden organize ederek ve bu konuda önemli yatırımlar da gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Çilek Mobilya Ar-Ge merkezinde, büyük çoğunluğu yüksek lisans ve lisans mezunu mühendislik temelli, kendi alanlarında uzman araştırmacı 32 personel ile tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Sektörde yeni ürünlerin seri üretime alınması sürecinin takip edilmesi, kalite çalışmaları, projenin endüstriyelleşme süreçleri, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, firma içerisinde ihtiyaç duyulan projelerin mühendislik ve yazılım temelli olarak çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmesine dikkat ediliyor.

Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar ile katma değeri yüksek, fonksiyonel yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde katkı sağlandığını vurgulayan Çilek Mobilya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulca, “Üretim içerisindeki süreçler daha da geliştirilerek süre, kalite ve verimlilik gibi konularda önemli kazançlar sağlandı. Firmanın süreçlerinin geliştirilmesini sağlayan ve izlenebilirliğini artıran yazılımlar kendi bünyemizde yapılmaya başlandı.” dedi. Bulca; son 5 yılda Ar-Ge projelerinin yanı sıra 27 adet patent başvurusu yapılarak 6 adet patent tescillendiğini, 11 adet TÜBİTAK destekli proje yapıldığını ve 533 adet tasarım tescili alındığını da sözlerine ekledi.

"Düş üretmek” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, onların ihtiyaçlarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, kaliteli, güvenli, çevreye duyarlı ve yeni deneyimler kazandıran özgün tasarımlara imza atmaya devam eden Çilek Mobilya, projeleri ile ilgili üniversitelerle iş birliklerini de artırarak ve ortak projeler yürüterek katma değeri yüksek çıktılar elde etmeyi hedefliyor.