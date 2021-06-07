Çilek, israfsız ve insana saygılı üretiyor 

Çilek Mobilya, on yıl önce uygulamaya başladığı Yalın Üretim Yaklaşımıyla ürün ve hizmetleri israfsız, ilk seferde doğru olarak üretip en hızlı şekilde müşterilerine sunuyor. Çalışanlarının da katkısıyla sürekli geliştirilmeye devam eden sistem doğrultusunda 5S, Kaizen, Çekme Sistemi ve genel yalın eğitimleri başta olmak üzere yalın üretim teknikleri şirket içerisinde başarıyla uygulanıyor.

Başarının anahtarı: İnsana saygı ve sürekli eğitim

Yalın Üretim Sistemi’ni uygulayan; kayıplarını ölçen, analiz eden, sürekli iyileştiren ve öğrenen, hedef odaklı bir organizasyon kültürü ile verimlilik ve kalitesini artıran bir üretim anlayışının global rekabet ortamında Çilek Mobilya’ya avantaj sağladığını belirten Çilek Mobilya Basın Sözcüsü Vasfiye Çilek, “Yalın düşünce sisteminin temel felsefesinde sisteme yük getiren tüm israflardan arınmak yer alıyor. Bunu başarmanın ön koşulunun da insana saygı ve sürekli eğitimden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

