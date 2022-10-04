Cargill’in Orhangazi fabrikasına ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası

Cargill’in Bursa Orhangazi’de dünya standartlarında üretim yapan fabrikası, Tedarik Zincirinde Güven Programı kapsamında ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası aldı. Cargill, uluslararası standartlarda denetim ehliyetine sahip, güçlü denetçi kadrosu bulunan kuruluşlarca yapılan denetimlerden geçerek gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması alanındaki sağlam konumunu güçlendirdi. Cargill, gıda güvenliğinde uluslararası standartlara uygun çalışmaları ile sektörde yine güven tazeledi. Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi’nin ardından Bursa Orhangazi’deki Mısır İşleme Tesisi de Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde, uluslararası standartlarda denetim ehliyetine sahip, güçlü denetçi kadrosu bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilen denetimlerden geçerek ‘Güvenilir Tedarikçi’ sertifikası almaya hak kazandı. Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Rıza Özkaya, “Orhangazi’yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapma hedefimizin yanı sıra dünyanın en inovatif gıda şirketlerinden biri olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız da burada devam ediyor. Sağlıklı, besin değeri yüksek, şeker oranını azaltan, bitkisel kaynaklı inovatif gıda ürünlerimizi üreticilere sunuyoruz” dedi.