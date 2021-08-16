Cansan Alüminyum’dan hızlı atak

Otomotiv sektörü başta olmak üzere raylı sistemler, makine endüstrisi, inşaat gibi birçok farklı sektör için alüminyum profil sistemleri ve çözümleri üreten Cansan Alüminyum, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Planlı, hedefli ve ekip değerlerinden güç alarak; kalite standartları çerçevesinde ürünlerini zamanında ve sorunsuz biz şekilde müşteriye ulaştıran Cansan Alüminyum, hızlı üretimi, ulusal ve uluslararası standart ve yasalara olan uyumu ve kalite yönetim sistemleriyle başarılarını kalıcı hale getiriyor. Bu çalışma disipliniyle üretimine devam eden Cansan Alüminyum İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2020 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasında 181. sırada yerini alarak alüminyum sektöründeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Listede Türkiye’de ekstrüzyon alanında ilk 5 firma arasında yer aldıklarını aktaran Cansan Alüminyum Genel Müdürü Selim Güney, “Cansan Alüminyum olarak 2016 yılı itibari ile Türkiye’nin en büyük 1000 kuruluşu listesine giriş yaptık. 2019 yılında ikinci 500 listesinde 216. sırada yer alırken pandeminin olumsuz koşullarına rağmen üretimimizi hiç durdurmadık. Yüksek ürün kalitemiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan çalışmalarımız sayesinde yükselişimizi sürdürmeye devam ettik. Bugüne baktığımızda da hedefli ve planlı çalışmalarımız sayesinde ne kadar doğru yolda olduğumuzu görüyor ve Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi içerisinde 681. sırada yer alıyoruz” dedi.

HEDEF İLK 500

Son yıllarda ihracat pazarının genişlemesi ve ürün kalitesindeki artış sayesinde sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı ciro artışı sağlayarak üretimlerini hız kesmeden yürüttüklerini aktaran Yeşilova Grubu İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova “Gelişen sektör trendleri, teknolojiler ve insan kaynakları alanındaki gelişmeleri yenilikçi bakış açımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak holding şirketimiz olan Cansan Alüminyum’a yapmayı planladığımız iki adet ilave ekstrüzyon hattı yatırımımız ile 2023 yılında ilk 500’de olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yeşilova Holding’in, Ar-Ge çalışmalarıyla alüminyum sektöründe büyük gelişmeler kaydettiğini aktaran Yeşilova, değişen dünyanın yeni nesil araçları olarak nitelendirilen elektrikli araçların batarya taşıyıcıları üretiminde lider konuma yükseldiğini de sözlerine ekledi.

