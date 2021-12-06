Canray Ulaşım’a büyük ilgi

Demiryolu ile ilgili tüm ana sektörleri tek çatı altında toplayan Eurasia Rail Fuarı’nda bu sene de yerini alan Canray Ulaşım, sektördeki gücünü ve yenilikçi bakış açısını göstererek büyük beğeni topladı. Canray Ulaşım, mevcutta iş birliği içerisinde olduğu müşterilerinin üst yönetimleri ile de bir araya gelerek gelecek dönemde yapacakları projeleri değerlendirme fırsatı yakaladı. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova’nın da ziyarette bulunduğu Canray Ulaşım standı, birçok önemli misafire de ev sahipliği yaptı. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere; taşımacılık sektörünün devi olarak görülen Alstom’un Operasyonlar ve Endüstriyel Partnerlik Direktörü, İsviçre merkezli raylı taşıt üreticisi Stadler’in Stratejik Satın Alma Ekibi, TCDD Taşımacılık Yönetim Ekibi ve TÜRASAŞ’ın Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve tüm üst yönetimi Canray Ulaşım Genel Müdürü Ramazan Uçar ve Proje ve Kalite Müdürü Bahar Güler Erdem ile bir araya geldi.

“Verimli bir fuara imza attık”

Raylı sistemler teknolojisinin dünyada hızla geliştiğini, pazar payının giderek arttığını ve rekabet koşullarının çetinleştiğinin altını çizen Genel Müdür Ramazan Uçar, sektör temsilcilerini tek çatı altında toplayan Eurasia Rail Fuarı sayesinde firmaların kapasitelerini ve güçlerini gösterme şansı yakaladıklarını söyledi.

