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Canel Otomotiv’den Ford’a ilk sevkiyat
Yeşilova Holding iştiraklerinden Canel Otomotiv, Ford’a ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.
Şirketler 04.09.2023, 20:39
Firma, Ford’un transit modelleri için üretimini yaptığı V710 AWD projesinde seri üretime başlayarak ilk ürünleri Ford’a teslim etti. Firmadan yapılan duyuruda, “Canel Otomotiv olarak, yeni projelerle sektördeki etki alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Son olarak, değerli iş ortaklarımızdan Ford’un transit modelleri için üretimini gerçekleştirdiğimiz V710 AWD projesini seri üretim ve ilk sevkiyatlarını gerçekleştirdik. Bu değerli başarıyı da çalışma arkadaşlarımızla birlikte kutladık” ifadelerine yer verildi.
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