Canel Otomotiv’den Ford’a ilk sevkiyat

Firma, Ford’un transit modelleri için üreti­mini yaptığı V710 AWD projesinde seri üretime başlayarak ilk ürünleri Ford’a teslim etti. Firmadan yapılan duyuruda, “Canel Otomotiv olarak, yeni projelerle sektördeki etki alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Son olarak, değerli iş ortaklarımız­dan Ford’un transit modelleri için üretimini gerçekleştirdiğimiz V710 AWD projesini seri üretim ve ilk sev­kiyatlarını gerçekleştirdik. Bu de­ğerli başarıyı da çalışma arkadaşla­rımızla birlikte kutladık” ifadelerine yer verildi.