BYB Etiket güçlü adımlarla 2023’e

BYB Etiket A.Ş., 1988 yılında Halil Dağdeviren tarafından kuruldu. Bursa’nın ilk rulo etiket üreten firması olan BYB Etiket, bugün bobinden bobine, kendinden yapışkanlı, baskılı ve baskısız, tüm sektörlere etiket tasarımı ve üretimi yapıyor. Kayapa Organize sanayi Bölgesinde merkezi konumda bulunan 7 bin metrekarelik yeni fabrikasında 2021’in başı itibarıyla hizmet vermeyi sürdüren BYB Etiket, 5S ve iş güvenliği kurallarına uygun, tüm prosesleri kontrol altında olan bir üretim sahası oluşturdu.

Son teknoloji prosesler

Artan rekabet sonucu, sektördeki yerini koruyabilmek için, en son kullanılan üretim yöntemlerini iyi takip etmek ve ihtiyaç doğrultusunda bu teknolojilere yatırım yapmak gerektiğine inanan BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Evren Dağdeviren ve Eren Dağdeviren Olduk, “Kaliteli baskı elde edebilmek için kusursuz kesim yapan bobin dilimleme makinaları, yüksek tiraj ve kaliteli baskı sunan 8 renkli Flekso makinaları, hızlı setup özelliği sunan ve kısa terminlerde yüksek kalitede baskı yapan 6+1 renkli Ofset makinaları, kendi bünyesinde kalıp hazırlamak için CTP makinası, özel kabartma ve niş baskıları üreten serigraf makinası, son proses olan kamera kontrollü sarım makinaları yatırımlarını, planladığımız şekilde tamamladık” dedi.

Dijital sistem tüm süreçlerde

Dağdeviren kardeşler, şunları kaydetti: “Web tabanlı CRM ve ERP sistemi sayesinde, pazarlama faaliyetleri yakından takip edilir, grafik çalışmaları ve gerekli onaylar sistem üzerinden ilerler, siparişler her durumda ve koşulda sistem üzerinden kayıt altına alınarak, iş emirlerine dönüştürülür. İş emirleri hem tablet hem de basılı evraklar üzerinden takip edilir, boya ve kâğıt ihtiyaçları otomatik olarak hesaplanmaktadır”

BYB Etiket, düzenli aralıklarla sağladığı ISO9001 eğitimleri ile tüm çalışanların kalite sürecine katkı veriyor. BRCS ‘Uluslararası Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Standardı’ hazırlıkları son hız devam ediyor. BYB Etiket, bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı. Hammadde piyasasını yakından takip ederek, müşteri beklentisini en iyi ürünü doğru zamanlarda tedarik ederek stokta hazır bulundurduklarına değinen Evren ve Eren Dağdeviren, sözlerini şöyle sürdürüyorlar: “Kalite kullanıma uygunluktur, verimliliktir, yaşam tarzıdır. Toplam Kalite ise, bir firmada çalışan tüm bireylerin ve yürütülmekte olan tüm proseslerin KYS (Kalite Yönetim Sistemi) temelinde ele alınarak çalışmasıdır. BYB Etiket, düzenli aralıklarla sağladığı ISO9001 eğitimleri ile tüm çalışanların kalite sürecine katkı veriyor. BRCS ‘Uluslararası Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Standardı’ hazırlıkları son hız devam ediyor. BYB Etiket, bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı.”

Çevre duyarlılığı öncelikli

Üretim öncesi, sırasında ve sonrasında zararlı ya da zararsız atıkların BYB Etiket olarak gerekli koşullarda muhafaza edildiğini ve resmi kurumlarca bertaraf edilmesinin sağlandığını belirten Dağdeviren kardeşler, fabrika içindeki aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinin çevre dostu ve az enerji tüketimi ayarlı olduğunun da altını çizerek sözü yurt dışı projelerine getiriyorlar: “Özellikle son yıllarda, Türkiye’deki işgücünün, Avrupa’daki ülkelere nazaran çok daha uygun maliyetlerde olması, Türkiye’nin elverişli konumu, otomotiv alanındaki ciddi tecrübe kazanımı, çalışkanlığı ve kaliteli prosesleri, tercih edilmekte önemli rol oynamaktadır. Tamamlanmış ve yapılmaya devam edecek olan yatırımlar sayesinde, mevcut durumdan çok daha yüksek kapasitede üretim yapabileceğiz. Avrupa, ABD ve Ortadoğu gibi bölgelerde başlatmış olduğumuz ticari ilişkiler hem ihracat sürecinde etkili olmakta hem de Türkiye’de olmayan yeni baskı teknolojilerinin ülkemizde de yerlileştirilip ülke ekonomisine katkı sağlamakta etkin olacaktır.”