BUÜ ile Maysan Mando işbirliği

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bölüm Başkanları, Birim Müdürleri ve akademisyenlerin bulunduğu heyeti Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ve firma yöneticileri ağırladı. Ziyarette ikili işbirlikleri ve ortak proje çalışmaları ele alındı.

Üniversite bilgi birikimini iş dünyasına açıyor

BUÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için iş dünyası temsilcileriyle bire bir temas kurmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Ziyaretlerde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel kapasitesinin daha iyi anlaşılması ve bu birikimin iş dünyası tarafından değerlendirilmesi için adım attıklarını vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Yaklaşık 50 yıllık bir akademik geçmişe sahibiz. Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin akademik ve bilimsel hafızasını oluşturuyoruz. Teorik bilgilerimizi, sanayicimizin pratik deneyimi ile birleştirmek ve ortak bir kazanç meydana getirmenin peşindeyiz. Son derece kaliteli akademisyenlere sahibiz. Elimizdeki bu bilgi birikimini iş dünyasının kullanımına sunmak istiyoruz. Birlikte çalışarak, ülkemize ve milletimize değer katacak projeler meydana getirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda belli aralıklar ile Bursa’nın ve Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Bugün de amortisör alanında ülkemizin önemli firmalarından olan Maysan Mando’ya geldik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah birlikte kıymetli projelere imza atacağız” diye konuştu.