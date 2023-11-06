Bursateknopark’tan Yeni Nesil Yazılım

Geliştirilecek teknoloji sayesinde, müşteri hizmetlerinde manuel olarak yürütülen pek çok süreç yapay zekâ ile otomatik hale gelecek.

Robotik ve yapay zekâyı her alana yaymaya çalışan Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde geliştirilen bu proje, KOSGEB’den de destek almaya hak kazandı. Proje Yürütücüsü ve şirket sahibi BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçkin Yılmaz, “KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programına’ yönelik hazırladığımız bu proje 16 ay sürecek. Bu süreçte geliştireceğimiz yapay zekâ tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı ile birçok yeniliğe imza atacağız. Geliştirilecek yazılım, web tabanlı olmakla birlikte Telegram, WhatsApp gibi anlık mesaj uygulamaları ile entegre bir şekilde çalışacak. Bu yazılımda müşteri hizmetlerinde manuel olarak yürütülen birçok süreç, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak otomatik hale getirilecek. Yani yapay zekâ adeta müşteri temsilcisi gibi hareket edecek” dedi.