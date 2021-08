Bursa’nın en büyük gross marketi Erikli’de

Semih AYDIN

Özen Grup, Bursa’daki yatırımlarına devam ediyor. Toptan fiyatına market alışveriş imkanıyla, Bursa’nın en ucuz marketi sloganıyla ilk olarak Ataevler’de faaliyete başlayan Özen Gross, Erikli’deki yeni mağazasıyla hizmette. 8 bin metrekare alışveriş alanıyla Bursa’nın en büyük gross marketi olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışı Bursa protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Özen Gross’un Erikli mağazasının açılışına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe kaymakamları katıldı.

“Bursa’nın en ucuz marketi”

Mağazanın açılışında konuşan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Bursa’ya yatırım yapmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Özen, “Bursa’nın en ucuz marketi Özen Gross’un Erikli mağazası 8 bin metrekare satış alanı ile Bursa’nın en büyük gross marketi olacak. Burada görev alacak 250 çalışma arkadaşım ile gıdadan kozmetiğe, et ürünlerinden şarküteriye kadar 20 bin çeşit ve 4 bin tonu aşkın ürünü her gün ve her ürün ucuz olacak şekilde Bursa halkına sunacağız” dedi.

Yatırımlar sadece mağazayla sınırlı değil

Konuşmasında Bursa’nın kendileri için önemine vurgu yapan ve yatırımlarının sadece mağazalarla sınırlı kalmadığını dile getiren Özen, “Antalya merkezli Onursal Tarım şirketimizle Barakfakih’de meyve sebze tesisi yatırımı yapıyoruz. Bunun yanında Yenişehir’deki üretici kooperatifleriyle ticari işbirliği yapıyor, anlaşmalı tarım faaliyetlerimiz ile Karacabey’deki çiftçimize destek sağlıyoruz. Onursal Tarım olarak ürünlerimizin yüzde 43’ünü Bursa’dan temin ediyoruz. En kısa zamanda bu ürünlerin ihracatına başlayarak, desteğimizi daha da artırmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

Bursa’ya yatırımlarını sürdürerek, Bursa halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen konuşmasını Bursa protokolüne yaptığı şu çağrıyla tamamladı; “Bursa’ya yapılacak her türlü ekonomik ve sosyal projeye destek verelim. Birlikte, Bursa’mızı ekonomik olarak daha da büyütelim ve geliştirelim. Özen Grup olarak buna her zaman hazırız.”

Açılışta, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da birer konuşma yaparak yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundular.

Davetlilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, kurdele kesimiyle tamamlandı.