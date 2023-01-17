Bursalı’dan örnek çevre duyarlılığı

Kuruldukları günden bu yana sürekli gelişim ve yenilikçi anlayış çerçeve­sinde yol almaya özen göster­diklerine dikkat çeken Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Fabrika çatı­mıza 1425,60 kWp gücündeki GES kurulumunu tamamla­dık. Güneş enerji santralimiz ile gelecek nesillere daha ya­şanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış olduk” dedi.

Kaynakların etkin kullanımının dünya için oldukça önemli olduğunun altını çizen Alper Bursalı, çevreyi koru­yacak projeleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.

Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaş­ması gerektiğine dikkat çeken Bursalı, “Enerjiyi temiz ve yenilenebilir kay­naklardan elde etmek, içinde yaşadığımız dünyamızın gele­ceği açısından büyük önem ta­şıyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çev­reye verilen zararı en aza indir­geyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelme­miz gerekiyor.

Bu bilinçle, firma olarak gele­cek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefimiz kapsamında güneş enerji santralimizi hayata geçir­mekten büyük mutluluk ve gurur du­yuyoruz” diye konuştu. Diğer yandan, son dönemde artan enerji ihtiyacı ve elektrik fiyatlarına gelen zamların da maliyetlerin artmasına neden oldu­ğunu dile getiren Bursalı, güneş ener­jisi sayesinde enerji tüketimine ayrılan maliyeti azaltacaklarını söyledi.