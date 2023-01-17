Bursalı’dan örnek çevre duyarlılığı
Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, insan ve çevre odaklı anlayışı çerçevesinde projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.
Kuruldukları günden bu yana sürekli gelişim ve yenilikçi anlayış çerçevesinde yol almaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Fabrika çatımıza 1425,60 kWp gücündeki GES kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santralimiz ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış olduk” dedi.
Kaynakların etkin kullanımının dünya için oldukça önemli olduğunun altını çizen Alper Bursalı, çevreyi koruyacak projeleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.
Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşması gerektiğine dikkat çeken Bursalı, “Enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, içinde yaşadığımız dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor.
Bu bilinçle, firma olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefimiz kapsamında güneş enerji santralimizi hayata geçirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu. Diğer yandan, son dönemde artan enerji ihtiyacı ve elektrik fiyatlarına gelen zamların da maliyetlerin artmasına neden olduğunu dile getiren Bursalı, güneş enerjisi sayesinde enerji tüketimine ayrılan maliyeti azaltacaklarını söyledi.
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