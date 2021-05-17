Bursalı ödüle doymuyor

Türkiye’nin önemli havlu ihracatçılarından Bursalı, yenilikçi çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor. Bursalı, iş dünyasının uluslararası düzeydeki en büyük ödüllerinden biri olan ve çeşitli kategorilerde dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği American Business Awards’da, Bursalı ve Nuacotton markaları ile başvurduğu tüm kategorilerde ödüle layık görüldü. Firma 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 ayrı ödül aldı. Bursalı, geçtiğimiz yıl da International Business Awards ve American Business Awards’dan ödül ile dönmüştü. Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen organizasyonda Bursalı yarışmaya Bursalı markasıyla başvurduğu “Yılın En İnovatif Şirketi” ve “Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik, Moda” kategorilerinde altın; “Yılın Şirketi – Tüketici Ürünleri” kategorisinde ise gümüş ödül almaya hak kazandı. Bursalı, küresel endüstriyel ürün markası olan ve sektörde pek çok ilke imza attığı Nuacotton markası ile de başvurduğu “Tüketici Ürünleri” kategorisinde altın, Nuacotton Green Antibakteriyel ürünleri için başvurduğu “Sağlık ve İlaç” kategorisinde gümüş ve “Yılın İnovasyonu” kategorisinde de bronz ödül aldı.

“Başarımızı taçlandıracağız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, dünya çapında oldukça prestijli olan böylesine değerli bir yarışmada ödül aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. 6 ödül birden almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bursalı, “Elde ettiğimiz tüm başarılarda tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği söz konusu. Bursalı olarak bundan sonra da başarılarımızı bu tarz ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.