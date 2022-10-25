Bursa kalitede yine öncü oldu

Toplantıya Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga, Kampüs Müdürü Kadir Sezer ve Koordinatör Ergün Özçelik’in yanı sıra Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Çüçen ve üyeler Prof. Dr. Rıza Sam, Prof. Dr. Zübeyde Sinem Genç, Prof. Dr. Şenay Şahin, Dr. İbra­him Öztahtalı, Uludağ Gelişim Akademisi (UGA) Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Ni­lüfer İnceman Akgün, Dr. Barış Gül, Dr. Nuray Koç, Dr. Zeynep Berke, KalBir Başkanı Mustafa Karaman, KalBir Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.