Son Dakika
Bursa kalitede yine öncü oldu
Bursa’nın seçkin eğitim kurumlarından Uludağ Koleji, ‘Bilim Kurulu’, ‘Gelişim Akademisi’ ve ‘Yeni Nesil Dersleri’ hakkında düzenlediği basın toplantısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Uludağ Koleji ile Kalite Birliği Derneği (KalBir) arasında okulun 10. sınıf öğrencilerine Kalite Dersi verilmesi konusunda protokol imzalandı.
Şirketler 25.10.2022, 00:02
Toplantıya Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga, Kampüs Müdürü Kadir Sezer ve Koordinatör Ergün Özçelik’in yanı sıra Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Çüçen ve üyeler Prof. Dr. Rıza Sam, Prof. Dr. Zübeyde Sinem Genç, Prof. Dr. Şenay Şahin, Dr. İbrahim Öztahtalı, Uludağ Gelişim Akademisi (UGA) Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün, Dr. Barış Gül, Dr. Nuray Koç, Dr. Zeynep Berke, KalBir Başkanı Mustafa Karaman, KalBir Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.
7
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1377'nci Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1376'ncı Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1375'inci Sayı
Ekim 2022