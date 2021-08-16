Son Dakika
Bursa Emniyeti’ne yeni 13 araç
Bursa Trafik Vakfı tarafından Şançelik Otomotiv’den Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetinde kullanılmak üzere alınan araçların teslim töreni gerçekleştirildi.
Şirketler 16.08.2021, 23:10
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetinde kullanılmak 13 aracın teslim törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Şançelik Otomotiv Genel Müdürü Bülent Şener ve çok sayıda davetli katıldı.
21
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız