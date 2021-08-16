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Bursa Emniyeti’ne yeni 13 araç

Bursa Trafik Vakfı tarafından Şançelik Otomotiv’den Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetinde kullanılmak üzere alınan araçların teslim töreni gerçekleştirildi.

Şirketler 16.08.2021, 23:10
Bursa Emniyeti’ne yeni 13 araç

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetinde kullanılmak 13 aracın teslim törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Şançelik Otomotiv Genel Müdürü Bülent Şener ve çok sayıda davetli katıldı. 

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