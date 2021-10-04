Bursa eğlenceye doyacak



Bakyapı’nın Demirtaş’ta inşası devam eden Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi (EYM) kapılarını açmak için gün sayıyor. Kasım ayında açılması planlanan eğlence merkezi şık mimarisiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik oyun merkezlerinden birine ev sahipliği yapacak merkezde, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim, kişisel bakım ve gıda firmalarının mağazaları da bulunacak. Parkur EYM’nin 10 bin metrekarelik bölümünde faaliyet gösterecek olan eğlence merkezi ise hemen hemen her yaş grubunun ilgisini çekmeye aday. ZeplinX markasıyla hizmet verecek eğlence tesisi Bursa’nın ve tüm Marmara Bölgesi’nin aile boyu eğlence için tercih edeceği adres olacak. Son teknoloji sinema salonları ve doğal buz pistinin de yer aldığı Parkur Bursa EYM, 600 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla kasım ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Marmara Bölgesi’nin cazibe merkezi olacak

Parkur Bursa’nın inşaatının her aşamasında Bursa’nın en iyisine layık olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, dünyada sayılı ülkede bulunan son teknolojiye sahip eğlence ve yaşam merkezini Bursa’ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Veysel Bakgör Parkur Bursa’nın sadece kentte değil, Marmara Bölgesi’nde yaşayan herkes için bir çekim merkezi olacağına inandıklarını vurgulayan Bakgör, şöyle konuştu: “Merkezimizde 300’ün üzerinde kişiye istihdam sağlamanın; kente yeni ve farklı bir soluk aldıracak, sosyal yaşama renk ve canlılık katacak projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aile boyu eğlencenin merkezi olacak ZeplinX ise bu mutluluğumuzu katlıyor.”

Bakgör devam eden ve yakında başlayacakları projeler ile Demirtaş’a uygun fiyatlı ve lüks konutlar kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.