BURKON Turizm ve Kongre 25 yaşında

Burkon Turizm ve Kongre Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, örnek alınan, yasalara uyan ve müşteriler tarafından güven duyulan, kurumsal bir firma olmak vizyonuyla 25 yıl önce başladıkları yolculukta çeyrek asra ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Burkon Turizm ve Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentesi ve IATA ile Amadeus üyesi bir kurum olarak Türkiye’deki kongre turizmi sektöründe faaliyet gösterirken, gerek turizm sektörüne yönelik çalışmalarda gerekse kongre organizasyonlarda her zaman ihtiyaç ve beklentileri ön plana alan bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti. Burkon Turizm ve Kongre olarak, kurum çalışanları ile yapılan bağımsız araştırma sonucunda, çalışılabilecek çok iyi şirket ‘Great Place To Work’ sertifikasını almaya hak kazandıklarını da sözlerine ekleyen Hasan Eker, 2023’te 35 kongre organizasyonu gerçekleştirdiklerini ve sezon başında belirledikleri hedeflerinin yaklaşık yüzde 10 üzerine çıktıklarını söyledi.

BURKON Turizm ve Kongre’nin 25. yılını kutlayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizmde rekorlar kırıyoruz . Yılda 100 milyon turist hedefi doğru bir hedef, çünkü yatak kapasitemiz buna müsait. Gayet iyi gidiyoruz ama yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.