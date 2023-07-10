Burçak Metal Endüstri 4.0’la dönüşüyor
Makine ve otomasyon sistemleri yatırımlarıyla dijitalleşerek Endüstri 4.0 yolunda adımlar atan Burçak Metal, geçtiğimiz yıl ihracat oranını yüzde 25 artırmayı başardı.
Şaban Demiroğlu tarafından 1998 yılında kurulan Burçak Metal’in yolculuğu Vişne Caddesi’nde bir atölyede başladı. Sonrasında Küçük Sanayi Sitesi, Çalı Sanayi Bölgesi’nin ardından Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ne (NOSAB) geçen firma, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Demiroğlu önderliğinde faaliyetlerine devam ediyor.
Modern CNC kontrollü torna ve işleme merkezlerinde, tek ve çok milli CNC tezgahlarda yüksek hassasiyetli parçalar imal eden firma otomotiv başta olmak üzere savunma sanayi, makine, medikal, beyaz eşya, havacılık, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine hizmet veriyor. NOSAB’da 3 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 37 çalışanı ve 42 adet modern CNC makinelerde tornalanmış, frezelenmiş metal ve plastik parçalar imal eden firma, üretiminin yüzde 62’sini ihraç ediyor.
Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur, yüksek üretim kapa-sitesine sahip CNC makineleri ile müşterilerinin milyon adetlik taleplerine cevap verebildiklerini söyledi. Cirolarının yüzde 62’sini ihracatla elde ettiklerinin kaydeden Okur, bu yıl dış satışlarını yüzde 25 oranında artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.