Burçak Metal Endüstri 4.0’la dönüşüyor

Şaban Demiroğlu tarafından 1998 yılında kurulan Burçak Metal’in yolculuğu Vişne Caddesi’nde bir atöl­yede başladı. Sonrasında Küçük Sa­nayi Sitesi, Çalı Sanayi Bölgesi’nin ardından Nilüfer Organize Sanayi Böl­gesi’ne (NOSAB) geçen firma, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Demiroğlu ön­derliğinde faaliyetlerine devam ediyor.

Modern CNC kontrollü torna ve iş­leme merkezlerinde, tek ve çok milli CNC tezgahlarda yüksek hassasiyetli parçalar imal eden firma otomotiv başta olmak üzere savunma sanayi, makine, medikal, beyaz eşya, havacı­lık, beyaz eşya ve mobilya sektörle­rinde yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine hizmet veriyor. NOSAB’da 3 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 37 çalışanı ve 42 adet modern CNC makinelerde torna­lanmış, frezelenmiş metal ve plastik parçalar imal eden firma, üretiminin yüzde 62’sini ihraç ediyor.

Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur, yüksek üretim kapa-sitesine sahip CNC makineleri ile müşterilerinin milyon adetlik taleplerine cevap verebildiklerini söyledi. Cirola­rının yüzde 62’sini ihracatla elde ettik­lerinin kaydeden Okur, bu yıl dış satışlarını yüzde 25 oranında artır­mayı hedeflediklerini dile getirdi.