BTÜ öğrencilerine veri merkezinde iş başı imkânı

Bilişim sektöründe hizmet veren Pen Data Center (PenDC), üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri devam ederken iş hayatında yer almalarına destek olmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ile İşletmede Mesleki Eğitim Programı (BTÜ-İMEP) kapsamında protokol imzaladı. İş birliği ile üniversite-sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi için hızlı adımlar atılması ve 10 üniversitelinin iş başı yapması hedefleniyor.

Lisans sürelerinde çalışabilecekler

Üniversitelerin donanımlı mezunlar vermesinin en etkin yolunun uygulamalı eğitimden geçtiğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Sektörümüzde yetkin ve nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkılarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda işyerinde eğitim modelinin uygulandığı protokol kapsamında 10 üniversite öğrencisi, merkezimizde lisans süresince çalışma imkânı bulacak” diye konuştu. Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan sahaya yakın çalışmalar yürütmesinin istihdamı artıracağını ve sektöre uyum süreçlerini hızlandıracağını kaydeden BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan da “Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinin bulunduğu Bursa’da, öğrencilerimizin iş hayatında aktif olarak yer alması gerektiğinin farkındayız. Endüstriyel sorunların ortak akıl ile birlikte ele alınmasına da olanak verecek olan protokolümüz, öğrencilerimizi sektördeki uzmanlık alanlarına yoğunlaştıracak” dedi.

