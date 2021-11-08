Bosch’tan çip üretimine dev yatırım

Bosch 2022’de, Almanya’nın Dresden ve Reutlingen kentindeki yonga plakası fabrikalarını ve Penang, Malezya’daki yarı iletken operasyonlarını genişletmek için 400 milyon avrodan fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Çiplere olan talep baş döndürücü bir hızla artmaya devam ediyor. Güncel gelişmeler ışığında, müşterilerimize mümkün olan en iyi desteği sağlayabilmek için yarı iletken üretimimizi sistematik olarak genişletiyoruz.” dedi. 2023’ten itibaren merkez, bitmiş yarı iletken çipleri ve sensörleri test edeceklerini ifade eden Denner, “Bu planlı yatırımlar, yarı iletkenlerin temel teknolojisi için kendi üretim kapasitemize sahip olmanın stratejik önemini bir kez daha gösteriyor.” dedi.

