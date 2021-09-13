Borçelik’e 10 milyon euroluk yeşil kredi 

Borçelik, ING Türkiye’’den toplam 2 yıl vade ile tek dilimden oluşan 10 milyon euroluk kredi sağladı. Sağlanan kredi Borçelik’in, Borusan Grup sürdürülebilirlik stratejileri kapsamındaki iklim kriziyle mücadele hedefiyle, enerji verimliliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik kullanılacak. Kredi ile gerçekleştirilecek yatırım, şirketin sürdürülebilirlik performansını da artıracak.



“Çeliğin geleceği sürdürülebilir üretimden geçiyor”

Çeliğin enerji yoğun bir sektör olduğunu belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, önümüzdeki süreçte “Emisyon Ticareti Sistemi” çevresinde şekillenecek karbon vergileri ve değişen müşteri beklentileri ile sürdürülebilir üretimin karlılığı etkileyecek en önemli unsurlardan biri haline dönüştüğünü söyledi. Dünyada farklı ülkelerin karbon emisyonu teknolojileri üzerine çalıştığını ve Türkiye’de de sektörün bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Çakır şu değerlendirmede bulundu: “Çelik sektörü olarak Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili olarak tüm paydaşlar ile iletişim halindeyiz. Bu konuda sektörümüzün bir yol haritası oluşturması büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte müşterilerimizin sürdürülebilir üretim beklentilerini karşılayan ve karbon kaynaklı vergilerden asgari derecede etkilenen bir sektör yapılanmasını inşa etmemiz gerekiyor çünkü çeliğin geleceği sürdürülebilir üretimden geçiyor.”



Yatırımın odağında sürdürülebilirlik var

Borçelik’in kuruluşundan bu yana yüksek katma değerli malzemeler üreterek Türkiye’nin lokomotif sektörlerini destekleyen, global arenada kendinden söz ettiren bir marka hedefi ile hareket ettiğini belirten Çakır, sürdürülebilirlik alanında 2030 yılına kadar önemli bir dönüşümü tamamlayacaklarını söyledi. Çakır; “Kullandığımız enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi, düşük karbonlu yeni teknolojilere yatırım yapılması ve proseslerimizde enerji verimliliğinin sağlanması konularında pek çok uygulamayı önümüzdeki süreçte kademeler halinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, tüm küresel belirsizliklere rağmen sağladığımız kredinin Borçelik’e ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek adına yapacağımız yatırımlara duyulan güveni teyit etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

