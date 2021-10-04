Birmot’tan Emniyet Müdürlüğü’ne anlamlı bağış

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak “Fiat Egea Cross” araçların teslimi için Birmot Bursa Şubesi’nde tören düzenlendi.

Birmot Bursa Şubesi Müdürü Aytaç Tüfekçibaşı, 12 araçlık bu teslimatın çok anlamlı olduğunu belirtti.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve mensuplarına teşekkür eden Tüfekçibaşı, “Misyonunu ‘insan hakları ve özgürlüklerini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için polislik hizmetlerini sürdürürken üstlendiği tüm görevleri, yasaların çizdiği çerçevede ve evrensel değerlerin ışığı altında verimli, kaliteli ve etkin şekilde yerine getirmek’ olarak tanımlayan bir teşkilatın tercihi olmak, paha biçilemez bir değer” değerlendirmesinde bulundu.Törenin sonunda, Birmot yetkilileri tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.