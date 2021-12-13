BG-TEK’in hedef inde Avrupa ve ABD var

Bursa’da 2011 yılında kurulan BG-Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri, siber güvenlik alanında sunduğu ürünler ve hizmetler ile ‘uluslararası güvenilir marka’ olma hedefine ilerliyor.

New York ve Londra’da açtığı ofislerle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına da açılan BG-Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri’nin Yöneticisi ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Kamil Burlu, firma olarak sürekli gelişime açık olmayı, yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi, sahip oldukları deneyim ve teknolojiyi paylaşarak bilgi toplumu olma sürecine katkı koymayı kendilerine misyon edindiklerini söyledi.

TSE onaylı firma

COSLAT markası altında güvenlik duvarı, Hotspot, 5651 Loglama sistemleri ve VPN gibi uzak bağlantılar için Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) güvenlik ürünleri ve çözümleri geliştirdiklerini aktaran Burlu, “Türkiye’de TSE onaylı A Sınıfı Sızma Testi Firması olarak, bilişim sistemlerine gelebilecek saldırıların öngörülebilmesi ve önlem alınabilmesi için gerekli olan sızma testleri ve güvenlik denetimlerini alanında uzman ekibimiz ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Siber güveliği süreç olarak yönetiyoruz”

Firma olarak sızma testleri alanında sahip oldukları birikim ile siber güvenliği bir süreç olarak yönettiklerini kaydeden Kamil Burlu, “Sürekli Zafiyet Tarama” konseptiyle geliştirdikleri PentestBX Servisi hakkında şunları söyledi: “Bu sistem ile yılda birkaç kez yapılan güvenlik denetimlerini bir süreç haline getirerek, güvenlik seviyesini artırmayı hedefledik. PentestBX bu noktada bilişim sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesini, bulunan zayıflıkların raporlanmasını ve kronolojik olarak izlenmesini sağlıyor. Böylelikle olası risklere karşı hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz.”

Eğitimden Ar – Ge’ye her alanda çalışmalar sürüyor

Sahada elde ettiği bilgi ve tecrübeleri Beyaz Şapkalı Hacker ve Siber Olaylara Müdahale Eğitimleri gibi çeşitli siber güvenlik eğitimlerinde paylaşan BG – Tek Bilgi Güvenliği Teknolojileri, ULUTEK Teknokent ve Nilpark’taki ofislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ofansif tarafta sunduğu hizmetlerin yanında defansif tarafta da geliştirdiği ürünler ile müşterilerine hizmet sunan firma, BG – Tek Ar – Ge Merkezi’nde yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

