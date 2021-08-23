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Beyçelik Gestamp’tan 4’üncü Ar – Ge merkezi
Otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent üretimiyle sektörünün öncü firmalarından olan Beyçelik Gestamp Ar – Ge yatırımlarına son sürat devam ediyor.
Şirketler 23.08.2021, 23:00
Beyçelik Holding’in ilk kuruluşu olarak 1976 kurulan Beyçelik Gestamp’ın 4’üncü Ar – Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar – Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.
Kalıp tasarım ve imalatı ile sac şekillendirme konularında sektöründe lider firmalardan olan Beyçelik Gestamp, Ar – Ge ve tasarım çalışmalarıyla yeni ürün ve teknolojiler geliştirmeye 4’üncü Ar – Ge merkeziyle hız verecek.
Türkiye’de ilk
Firmadan yapılan açıklamada, “Ülkemizin şasi komponentleri üzerine odaklanmış ilk Ar – Ge Merkezi’ne sahip olmaktan dolayı gururluyuz. Sac metal birleştirme teknolojileri ve şasi komponentleri merkezinin ana faaliyet alanı olacaktır ifadelerine yer verildi.
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