Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor

Proje kapsamında; 8-11 yaş aralığındaki çocuklara yö­nelik otomotiv, yenilenebi­lir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölye­leri ve yaratıcı düşünmek için ilham veren bir tiyatro oyunu sergilendi. Bursa’da bulunan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke­zi’nde 24-25-26 Haziran ta­rihlerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında 350 katılımcı, 3 gün boyunca düzenlenen atölyelerde ve tiyatro oyununda öğrenir­ken keyifli vakit geçirdi.

Eğitmenliğini Çiğdem Se­zer’in yaptığı otomotiv, ye­nilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu ino­vasyon atölyelerinde ço­cukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarını teşvik etmek amaçlandı. Eğlendi­rici ve öğretici bir yaratıcı düşünme oyunu ile başla­yan atölyelerde önce “İno­vasyon Nedir ?” başlıklı bir sunum yapıldı. Atölyenin konusuna göre belirlenen bir vakaya getirilebilecek inovatif çözüm önerilerinin yaratılması için takımlar oluşturuldu.