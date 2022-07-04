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Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor

Beyçelik Holding, çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Beyçelik ile Aklım Yenilikte sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Şirketler 04.07.2022, 22:08
Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor

Proje kapsamında; 8-11 yaş aralığındaki çocuklara yö­nelik otomotiv, yenilenebi­lir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölye­leri ve yaratıcı düşünmek için ilham veren bir tiyatro oyunu sergilendi. Bursa’da bulunan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke­zi’nde 24-25-26 Haziran ta­rihlerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında 350 katılımcı, 3 gün boyunca düzenlenen atölyelerde ve tiyatro oyununda öğrenir­ken keyifli vakit geçirdi.

Eğitmenliğini Çiğdem Se­zer’in yaptığı otomotiv, ye­nilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu ino­vasyon atölyelerinde ço­cukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarını teşvik etmek amaçlandı. Eğlendi­rici ve öğretici bir yaratıcı düşünme oyunu ile başla­yan atölyelerde önce “İno­vasyon Nedir ?” başlıklı bir sunum yapıldı. Atölyenin konusuna göre belirlenen bir vakaya getirilebilecek inovatif çözüm önerilerinin yaratılması için takımlar oluşturuldu.

#Beyçelik #çocuklar
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