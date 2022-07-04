Beyçelik çocukları yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor
Beyçelik Holding, çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Beyçelik ile Aklım Yenilikte sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında; 8-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyeleri ve yaratıcı düşünmek için ilham veren bir tiyatro oyunu sergilendi. Bursa’da bulunan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 24-25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında 350 katılımcı, 3 gün boyunca düzenlenen atölyelerde ve tiyatro oyununda öğrenirken keyifli vakit geçirdi.
Eğitmenliğini Çiğdem Sezer’in yaptığı otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyelerinde çocukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarını teşvik etmek amaçlandı. Eğlendirici ve öğretici bir yaratıcı düşünme oyunu ile başlayan atölyelerde önce “İnovasyon Nedir ?” başlıklı bir sunum yapıldı. Atölyenin konusuna göre belirlenen bir vakaya getirilebilecek inovatif çözüm önerilerinin yaratılması için takımlar oluşturuldu.