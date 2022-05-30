Bemis Antalya’da beğeni topladı

Antalya Belek’te düzenlenen etkinlik elektrik ve aydınlatma sektörü üreticileri ile alıcılarını buluşturdu.

Elektrik ve aydınlatma sektöründe bulunan 20 alt segmentte üretim yapan firmaların katılımı ile ihracat odaklı bir satış organizasyonu olan Uluslararası Elektrik ve Aydınlatma İhracat Buluşmaları etkinliği, 5 kıta ve 55 ülkeden 250’den fazla profesyonel alıcıyı firmalarla bir araya getirdi.

Sektörün Bursa’daki önemli temsilcilerinden Bemis Elektrik de fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yüzde 100 yerli üretimi ile 6 bin çeşit endüstriyel elektrik malzemesi üreten Bemis Elektrik, Antalya’da gerçekleştirilen fuarda, yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Firma, 3 gün boyunca süren organizasyonda gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni iş birliklerinin kapısını araladı.