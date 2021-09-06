BEFAŞ’ın başarı ve gurur dolu 20 yılı 

BEFAŞ Mekatronik'ten Bekir Çelik, Emin Fatih Çelik ve çalışanların katıldığı 20’inci yıl kutlama organizasyonunda konuşan Ertuğrul Çelik, “20 yıldır, bilgi, inovasyon, değer yaratma, müşteri başarısı ve uluslararası iş birliği kavramlarıyla hizmet veriyoruz. Becerikli, yetenekli, esnek ve konusunda uzman takımımızla iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 20 yıl boyunca cesur ve kararlı adımlar attık. Attığımız adımlar doğrultusunda iş ortaklarımızın da desteklemesi ile bu günlere ulaştık. Bugün ise birçok saygın müşterimize satış yapıyor ve hizmet sunuyoruz. Küreselleşen dünyada herkes birbirini görüyor, duyuyor ve iletişim kurabiliyor. Bu süreçte en önemli konu güvenlik ve güven; bizler en güvenilen firma olmayı hedefliyoruz” dedi.

BEFAŞ 4.0 ile sanayicilere ve müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti sağladıklarının altını çizen Çelik, “PLC ve otomasyon ürünleri, kablo ve enstalasyon ürünleri, şalt ürünleri, sensör ve algılama ürünleri, pano ve klimalar, hareket sistemleri, redüktör ve kaplin çeşitleri, çoklu eksenler ve CNC ekipmanlarını sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilişim, iletişim, internet, otomasyon, veri toplama ve yayma teknolojilerini kullanarak, bunları tedarik zincirlerine entegre etmenin yollarını oluşturuyoruz. Bizler tüm bu çalışmaları karşılıklı sadakat, ilişkilerde iyi niyet, iletişimde samimiyet ve işimizde ciddiyet olarak 4 temel değer üzerine oturtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.