AtışFest başlıyor

Başta Bursa olmak üzere birçok şehirdeki yatırım ve girişimleriyle, sektörün adeta lokomotif markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu’nun, yeni yatırım fırsatlarını, şehre değer katacak yeni girişimlerini ve projelerini kamuoyu ile paylaşacağı AtışFest 15 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Yatırımcıları heyecanlandıracak yeni nesil yatırım fırsatları

Türkiye’nin en büyük karma projesi DownTown Bursa’yı hayata geçirerek, sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunarken, perakende ve inşaat sektörüne de yeni bir soluk getiren Atış Şirketler Grubu, 15 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek, AtışFest ile eğlence dolu bir yatırım festivalinin startını veriyor.

Atış Şirketler Grubu Ceo’su Ahmet Atış, festivale katılan 7’den 70’e herkesin DownTown Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin ayrıcalıklarından faydalanırken, yatırımcılar için ise yeni fırsatlara imza atacaklarını vurguladı. Atış Şirketler Grubu olarak hemen her gelir seviyesine uygun yeni bir yatırım fırsatını da bu festivalde duyuracaklarının altını çizen Ahmet Atış, “Tüm yatırımcıları heyecanlandıracağına inandığımız yeni nesil yatırım modelimiz, küçük bütçelerle büyük kazanımlar elde etme fırsatı verecek. En önemlisi de bu kazanımların istikrarlı ve güvenli olması. Yeni nesil yatırım modelimiz katılımcılarımıza finansal anlamda kazanç sağlarken, şehrimizin değerine de değer katacak.” diye konuştu.

Festivalde neler var?

DownTown Bursa’da gerçekleştirilecek AtışFest’te katılımcılar, yeni nesil yatırım fırsatlarının yanı sıra dünyaca ünlü sirk gösterilerinden, workshoplara, ünlü yazarların söyleşilerinden yemek atölyelerine, tiyatro gösterileri ve konserlere kadar birçok etkinlikle muhteşem bir 15 gün yaşayacak. Emir Ersoy ve orkestrası, Ede Baba, Ayhan Sicimoğlu ile Mert Fırat ve Özge Fışkın’ın konserleriyle renklendireceği festivalde, ayrıca çocuklar için atölyeler, Alice in Wonderland on Ice Sirk Gösterisi, kukla oyunları ve tiyatro gösterileri sergilenecek. Ayrıca Zeytin ağacı dizisinin ardından adından sıkça söz ettiren Kuantum Drama Uzmanı ve Aile Dizimi Uygulayıcısı Tuna Tüner de festivalde söyleşi yapacak. Festival 29 Ekim’e kadar devam edecek.