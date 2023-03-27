Alocars Mechanice Services 2. şubesiyle Bursa’da

2021 yılının son çey­reğinde faaliyetlerine başlayarak kısa süre içerisinde büyümesi ve şebeke ağını hızla geliştirmesi ile dikkat çeken Alocars Mecha­nice Car Services yurt genelindeki yapılan­masını devam ettirir­ken Bursa’da 2’nci servis noktasını da hizmete açtı.

Alocars Genel Müdürü Volkan Dizen yaptığı açıklamada “Alocars Mechanice Car Servisler Sektörün yayıncılık başta olmak üzere birçok farklı alanlarında 20 yıla yakın süredir hizmet veren Otolife grubuna bağlı olarak oluşan Türkiye’nin yeni nesil araç bakım zincir markasıdır. Bildiğiniz üzere ülkemizde otomotiv satış sonrası hizmet pazarı yetkili servisler ve oto sanayiler üzerine kurulu. Ancak; hayatın her alanında olduğu gibi bu noktada da beklentiler ve ihtiyaç­lar hızla değişiyor. Ül­kemizde otomotiv sektörünün adeta be­şiği olan Bursa ilimiz­deki yapılanmamız bu manada bir kat daha fazla önem taşıyor. Amacımız; Bursa ili­mizde her lokasyonda yaşayan vatan­daşlarımıza markamız olarak erişebilirliği arttırmak ve kolaylaştır­mak” dedi.