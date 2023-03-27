Alocars Mechanice Services 2. şubesiyle Bursa’da
Otomotiv satış sonrası servis hizmetleri konusunda Türkiye’nin yeni nesil servis hizmeti markası Alocars Mehanice Car Servıces Bursa Şube sayısını arttırıyor.
2021 yılının son çeyreğinde faaliyetlerine başlayarak kısa süre içerisinde büyümesi ve şebeke ağını hızla geliştirmesi ile dikkat çeken Alocars Mechanice Car Services yurt genelindeki yapılanmasını devam ettirirken Bursa’da 2’nci servis noktasını da hizmete açtı.
Alocars Genel Müdürü Volkan Dizen yaptığı açıklamada “Alocars Mechanice Car Servisler Sektörün yayıncılık başta olmak üzere birçok farklı alanlarında 20 yıla yakın süredir hizmet veren Otolife grubuna bağlı olarak oluşan Türkiye’nin yeni nesil araç bakım zincir markasıdır. Bildiğiniz üzere ülkemizde otomotiv satış sonrası hizmet pazarı yetkili servisler ve oto sanayiler üzerine kurulu. Ancak; hayatın her alanında olduğu gibi bu noktada da beklentiler ve ihtiyaçlar hızla değişiyor. Ülkemizde otomotiv sektörünün adeta beşiği olan Bursa ilimizdeki yapılanmamız bu manada bir kat daha fazla önem taşıyor. Amacımız; Bursa ilimizde her lokasyonda yaşayan vatandaşlarımıza markamız olarak erişebilirliği arttırmak ve kolaylaştırmak” dedi.