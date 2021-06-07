Aktaş Holding’den bir ilk daha

Aktaş; Amerikan Right Weigh firmasıyla sağladığı stratejik ortaklık ile Bursa’daki tesislerinde tonaj tartım cihazının üretimine başladı. Aktaş Holding, Covid-19 sonrası ortaya çıkan yeni normalde hızlı aksiyon alabilme yetkinliğini kullanarak, sektörün ihtiyacına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Sektörde sıradanlığın dışına çıkarak, farklı ve katma değerli ürün ortaya koyma vizyonuyla ilerleyen Aktaş Holding, yeni inovatif ürün yatırımları kapsamında ağır ticari vasıtalar ve dorselerin (treyler) aktif ağırlıklarını dijital olarak ölçen ürünü portföyüne dahil etti. Ticari yüklerin taşındığı araçlara montajı kolaylıkla uygulanan ve aracın aktif aks ağırlığının ölçülmesine imkân tanıyan bu yeni sistem; verimli yüklemenin ve aks ağırlıklarının izlenmesini sağlarken, araç içinde ve mobil uygulama ile ağırlıkların filo merkezlerinden aktif olarak takip edilmesi, kapasite aşımının ve fazla kullanım kaynaklı cezaların önlenmesi gibi pek çok verimlilik artırıcı çözüm sunuyor.

Aktif ağırlık takibi

Sektöre yeni bir soluk getirecek bu cihazı devreye aldıkları için heyecanlı olduklarını belirten Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Araç üstü dijital ağırlık ölçüm cihazı, hava süspansiyonlu araçların üzerine entegre edilebilen tartım sistemidir. Hava süspansiyon donanımı üzerine basit ve kolaylıkla takılabilen sensör sistemi ve sürücü kabini içine monte edilen gösterge ile aracın ağırlığını uzaktan erişimle her yerde izlemek mümkün hale geliyor. Bu da verimli yüklemenin sağlanması, aks ağırlıklarının izlenmesi, uluslararası alanda yük taşıyan araçların kapasite sınırını aşmalardan kaynaklanan cezaların önlenmesi, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor” dedi. Ulusay, ürünün araç takip sistemleriyle de entegre bir şekilde çalışabildiğini sözlerine ekledi.

