Aktaş Holding’de sürpriz ayrılık

Sami Erol’un ardından 2018 yılının Ekim ayında Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini devralan İskender Ulusay, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 15 Ekim 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrıldığını açıkladı.



Kararını sosyal medyadan paylaştı

Profesyonel kariyeri boyunca enerji, otomotiv ve finans gibi sektörlerde firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunan Ulusay, Aktaş Holding’deki görevinden ayrılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “15 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürütmekte olduğum Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Görevim boyunca beni her an destekleyen Aktaş Ailesinin değerli üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.