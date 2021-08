Akrida Tekstil güven dokuyor

Göksel BAŞARAN

Kumaş üretimi ve toptan satışında yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip olan Akrida Tekstil, 2004 yılından bu yana iş elbisesi kumaşları ve teknik tekstil kumaşları üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. 2000’den fazla firmaya ürün tedariği sağlayan Akrida Tekstil, 47 ülkeye yaptığı ihracatla uluslararası pazarda da önemli ölçekte yerini aldı.

Ürün ve hizmet kalitesini ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak için kuruldukları günden bu yana aynı ilkeler doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Özdemir, “Akrida Tekstil yaklaşık 40 yıllık kumaş üretim ve toptan satış geçmişine sahiptir. Sektörde uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile birlikte 2004 yılında başladığımız iş elbisesi kumaşları ve teknik tekstil kumaşlarımızın üretim ve satışı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Geçmiş deneyimimizi atik ve etkin stratejilerimiz ile birleştirerek ürün gamımızı ve üretim kapasitemizi hızlı bir şekilde artırdık. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda kendi alanımızda ilk akla gelen firmalardan olmanın gururu ile 2000’den fazla müşteriye mal tedariğinde bulunuyoruz. Dünyada şu an itibariyle 47 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde Akrida Tekstil olarak her geçen gün büyürken ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Ar-Ge ve UR-GE’ye yatırım

Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Özdemir, “Bünyemizde bulundurduğumuz mühendislerimizle birçok Ar-Ge yatırımı yapıyoruz ve bu sayede ürünlerimizi “Güven Dokur” sloganı ile üretmeye devam ediyoruz. Hızlı analiz ve hızlı üretim avantajımız ile gelen birçok kumaş hakkında müşterilerimize geri dönüş yapmamız Ar-Ge ve UR-GE yatırımlarımızda hızla ilerlememizi sağlıyor. Ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektörlere yönelik ihale kumaşları üretiyor olmamız referans sayımızı her geçen gün artırıyor. Güçlü ürün stokumuz, hızlı ve yüksek hizmet kalitemiz sektörde bizi farklı kılıyor. Ürettiğimiz her bir ürünün arkasında durmayı şirket misyonu haline getirmemizle tercih edilirliğimiz her geçen gün artmaktadır. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, geniş ürün yelpazemiz ve nitelikli personelimizle izlediğimiz politikalar doğrultusunda her geçen gün büyüyen bir yapıya sahibiz” dedi.

İstanbul şubesi hizmete girdi

Pazarlama politikaları doğrultusunda oluşan talepler ile orantılı olarak yatırımlarını kararlı bir şekilde sürdüren Akrida Tekstil, 2015 yılı itibariyle 6000 m2 kapalı alana ulaşan yeni tesisinde üretim faaliyetlerine devam ediyor. 2021 yılının ikinci çeyreğinin başında İstanbul Merter şubesinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, “Birçok yurtiçi ve yurtdışı müşterimize daha iyi hizmet verebilmeyi ve büyüme hızımızı çok daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar hızlı servisimiz, yüksek kalitemiz ve güçlü stoklarımız ile verdiğimiz hizmetleri artırıp, İstanbul şubemiz ile birlikte gerek yurtiçi gerek yurtdışı pazarlarında daha iyi bir ivme yakalamayı amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.

Güçlü stok ve hızlı hizmet

Pandemi döneminin belirsizliğine ve piyasa şartlarına rağmen sundukları hizmet kalitesiyle üretim ve satış kapasitelerinin arttığını söyleyen Özdemir, “AKRİMED (medikal), IYYI (endüstriyel), fonksiyonel, teknik, güvenlik, ripstop kumaş grupları olarak kategorize ettiğimiz ürünlerde üretici olan firmamız, pandemi döneminden, ürün çeşitliliğinin fazlalığından dolayı az etkilenmiştir. Güçlü stok ve hızlı hizmet politikamız ile müşteri isteklerine hızlı bir şekilde cevap vererek yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktayız. Aynı zamanda büyümeyi hedefleyen politikalarımız ile yolumuza devam etmekteyiz. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmeye yatırım yaparak dijital platform analizleri ile piyasa isteklerine hızlı bir şekilde cevap vermekteyiz. İş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile geleceğe umutla bakmaktayız” şeklinde konuştu.