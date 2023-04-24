Akiş Boya sektörüne yön veriyor

Uzun yıllara dayanan deneyimini yeni ya­tırımlarla taçlandıran Akiş Boya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü, “Dolar bazında yüzde 22 büyüdüğümüz 2022 yı­lında 1 milyon dolarlık de­mirbaş ve 1 milyon dolar tutarında gayrimenkul ya­tırımı gerçekleştirdik. Bu süreçte ihracatımızı da yüzde 100 artırmayı başar­dık. Tüm bu başarılarımız doğrultusunda 2022’de is­tihdamımızı da yüzde 10 artırdık. Bu rakamı bu yıl korumayı öngörüyoruz” dedi.

TEKNOSAB’da temel atma hedefi

Yatırımlarına bu yıl da devam edeceklerini açıkla­yan İyigüllü, “Bu yıl 1 mil­yon dolarlık daha yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında Bursa Tek­noloji Organize Sanayi Böl­gesi’nde (TEKNOSAB) yapmayı planladığımız 2 milyon dolarlık yeni fab­rika yatırımızın bu yıl içinde temelini atmayı he­defliyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl sonunda temellerini attıkları Ar-Ge merkezlerinin açı­lışını bu yıl yap­mayı hedefledik- lerini belirten

Melih İyigüllü, “Ar-Ge merkezi­miz toplam 1000 metrekare olacak. Burada hem per­formans hem mil­lileşme hem de çevre ve iş güvenliği açı­sından her anlamda daha üstün ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz” açıklama­sında bulundu. İyigüllü, çevreci üretim konusunda da önemli adımlar attıkla­rını dile getirerek, “Fabri­kamızın ısıtma sistemini yeniledik. İçeriden çektiği­miz havayı dışarı atma­dan, enerjisini geri kazanıyoruz. Bunun ya­nında güneş enerjisi yatı­rımı için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. Akiş Boya olarak iş süreçlerinde diji­talleşmeyi gün­demlerine aldıklarını bildiren Melih İyigüllü, “IOT bazlı kalite sisteminden, bulut üzerin­den müşteri yönetimine; sektörün en gelişmiş mobil aplikasyonundan tüm süreçlerin ERP enteg­rasyonuna kadar yoğun bir dijitalleşme süreci içeri­sine gireceğiz. Bu yatırım sayesinde bütün süreçleri­mizi daha az hata ile daha verimli şekilde yapabilece­ğiz” dedi.