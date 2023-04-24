Akiş Boya sektörüne yön veriyor
Sektörünün köklü firmalarından olan Akiş Boya, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yatırımlarla ihracatını yüzde 100 artırmayı başardı.
Uzun yıllara dayanan deneyimini yeni yatırımlarla taçlandıran Akiş Boya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü, “Dolar bazında yüzde 22 büyüdüğümüz 2022 yılında 1 milyon dolarlık demirbaş ve 1 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdik. Bu süreçte ihracatımızı da yüzde 100 artırmayı başardık. Tüm bu başarılarımız doğrultusunda 2022’de istihdamımızı da yüzde 10 artırdık. Bu rakamı bu yıl korumayı öngörüyoruz” dedi.
TEKNOSAB’da temel atma hedefi
Yatırımlarına bu yıl da devam edeceklerini açıklayan İyigüllü, “Bu yıl 1 milyon dolarlık daha yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yapmayı planladığımız 2 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımızın bu yıl içinde temelini atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl sonunda temellerini attıkları Ar-Ge merkezlerinin açılışını bu yıl yapmayı hedefledik- lerini belirten
Melih İyigüllü, “Ar-Ge merkezimiz toplam 1000 metrekare olacak. Burada hem performans hem millileşme hem de çevre ve iş güvenliği açısından her anlamda daha üstün ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. İyigüllü, çevreci üretim konusunda da önemli adımlar attıklarını dile getirerek, “Fabrikamızın ısıtma sistemini yeniledik. İçeriden çektiğimiz havayı dışarı atmadan, enerjisini geri kazanıyoruz. Bunun yanında güneş enerjisi yatırımı için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. Akiş Boya olarak iş süreçlerinde dijitalleşmeyi gündemlerine aldıklarını bildiren Melih İyigüllü, “IOT bazlı kalite sisteminden, bulut üzerinden müşteri yönetimine; sektörün en gelişmiş mobil aplikasyonundan tüm süreçlerin ERP entegrasyonuna kadar yoğun bir dijitalleşme süreci içerisine gireceğiz. Bu yatırım sayesinde bütün süreçlerimizi daha az hata ile daha verimli şekilde yapabileceğiz” dedi.