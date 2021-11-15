Adiloğlu Grup Yıldırım’ı dönüştürüyor

İnşaat sektöründe 25. yıla yaklaşan tecrübesiyle, Yıldırım ilçesinde önemli projeleri hayata geçiren Adiloğlu Grup şirketlerinden Başolhan İnşaat, sağladığı güvenle emin adımlarla geleceğe yürüyor. Küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde olan ve genç yaşlarda firma içerisinde önemli görevlerde bulunan Adiloğlu Grup ve Başolhan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, 5 erkek kardeşi ile birlikte tüm gücünü ve enerjisini firmanın gelişimine harcıyor. A grubu müteahhit sınıfında yer aldıklarını ifade eden Muhammet Adiloğlu, “Bugüne kadar 30’a yakın nitelikli proje tamamladık. 2000’den fazla konut ile 100 civarı ticari dükkânı müşterilerimize teslim ettik. 675 arsa sahibine karşı taahhüdümüzü yerine getirdik. Bu şehrin ve bu bölgenin dönüşümüne nasıl katkı sağlarız diye çok çalıştık, bu hedefle çıktığımız yolda şu ana kadar bir başarı hikâyesi yazdığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Yıldırım’da kentsel dönüşüm daha kolay”

‘Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm yapmak zordur’ algısının aksine oldukça kolay olduğunu belirten Adiloğlu, “Çünkü Yıldırım’ın kentsel dönüşüme çok ciddi ihtiyacı var ve vatandaş da artık bunun bilincinde. Dolayısıyla Yıldırım’da yaşayan insanları kentsel dönüşüme ikna etmek daha kolay olabiliyor. Bunun kamu ayağında da belediyeler çok ciddi destekler veriyor. Belediyenin ve vatandaşın bu yaklaşımı, bizlere de yaptığımız ve yapacağımız projelerde büyük bir özgüven ve kolaylık sağlıyor” dedi.

“Yeni projemizde 900 hissedarla muhatabız”

Son projelerinden de bahseden Adiloğlu, “Yakın zamanda lansmana çıkmayı hedeflediğimiz Sinandede 3. Etap kentsel dönüşüm çalışmamız, 500 daireli bir proje. Bu yerde yaklaşık 900 hissedarla muhatabız. Araştırmalarımıza göre Türkiye’de bu kadar çok hissedarın olduğu bir bölgede dönüşüm yapan başka bir firma yok. Kentsel dönüşümler sayesinde 400 kişinin nüfus bilgileri düzeltiliyor, adres kayıtları düzenleniyor, aile içinde barışmalar bile yapıyoruz, çok ciddi bir emek var” ifadelerini kullandı. Bazı müteahhitlerin dönüşüm için hissedarın fazla olduğu yerlere girmeye çekindiklerini belirten Adiloğlu şunları söyledi: “Biz hissedarın fazla olduğu yerlerde kentsel dönüşümün daha kolay çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü böyle büyük parsellerde herkesin çok küçük hissesi oluyor. Bu yerler, büyüklerinden kalmış, neredeyse unutulmuş küçük metrekareler. İnsanlar, mirasın bölünmesinden dolayı düşen bu küçük parselleri, bir an önce elden çıkarmaya bakıyor, anlaşma sürecinde çok fazla zorluk çıkarmıyorlar. Biz tüm firmalara bu bölgelere girmelerini öneriyoruz. Örneğin 7 bin m2 alanda 471 hissedarla sözleşme imzalayarak bir kentsel dönüşümü bitirdik. Kentsel dönüşüme çok farklı bakıyoruz. ‘Sanatsal Dönüşüm’ü önemsiyoruz. Yıldırım Belediyemiz ile sürekli istişare halinde hareket ediyoruz. Amacımız sadece maddi kârlılık değil; şehrimize, bölgemize ve topluma fayda sağlayan projeler gerçekleştirebilmektir.”

“Nilüfer’den çok talep var”

Nilüfer’den çok fazla kentsel dönüşüm talebi aldıklarını ancak henüz Yıldırım’dan çıkmak istemediklerini ifade eden Adiloğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Bölgesel başarıyı ve Yıldırım’da proje yapmayı daha çok önemsiyoruz. Yıldırım, kıymeti yeterince bilinmemiş tarihi, turistik ve doğa açısından çok zengin ve önemli bir bölge. Biz de bu sorumlulukla hareket ederek bölgemizin yapısına uygun projeler geliştirmeye, buradaki insanlarımızın daha konforlu ve sağlıklı yapılarda hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki ileriye doğru bu düşüncelerimizi geliştirip Yıldırım dışında da projelerimiz olur. Yıldırım’da diğer yerlere oranla tüketici odaklı bir satış var. Çünkü burada alıcı, yatırım amaçlı değil direk kullanım amaçlı, ihtiyaç sahibi olarak hareket ediyor. Biz de bölgenin bu püf noktasını dikkate alıp nitelikli projeler yaparak avantaja çevirmeye çalışıyoruz.”

