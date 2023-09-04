3 yılda 13 tesis hizmete alındı

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Matlı Şirketler Grubu, Türki­ye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de gele­cek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, 2020 yılın­dan bugüne kadar 13 tesisinde dev­reye aldığı çatı üzeri güneş enerji sis­temleri ile kurulu gücünü 3 yılda 20 bin kWh seviyesine çıkardı.

Bugüne kadar yaklaşık 31 milyon kWh temiz enerji ürettiğini duyuran Matlı Şirketler Grubu, bu sayede 21.500.000 kg CO2 salınımını engelleye­rek 600 bin ağaç dikimine eşdeğer ka­zanım sağladı.

Matlı, tesisleriyle beraber arazi GES’i kurulumlarıyla da temiz enerji üretimi için kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. İki sene içerisinde toplamda 250 MW kurulu güç yatırımı planlayan Matlı, yeni yatırımıyla 5,1 milyon kg üzerinde CO2 salınımını da engellemiş olacak. Matlı’nın uzun vadede hedefi ise enerji ihtiyacının tamamını yenile­nebilir enerji kaynaklarından karşılamak.

Yenilenebilir enerji alanında yaptığı bu atılımı değerlendiren Matlı Şirket­ler Grubu, ‘Doğa için bizim enerjimiz yüksek. Karbon ayak izimizi azaltmaya ve geleceğimizi korumak için enerji­mizi temiz tutmaya devam edeceğiz’ paylaşımında bulundu.