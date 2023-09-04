3 yılda 13 tesis hizmete alındı
Matlı Şirketler Grubu, karbon ayak izini azaltmak ve doğa dostu bir üretim gerçekleştirmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekliyor. Matlı, bu doğrultuda, 2020 yılında devreye aldığı güneş enerji sistemleri ile bugüne kadar yaklaşık 31 milyon kWh temiz enerji üretti.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
Matlı Şirketler Grubu, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe, hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, 2020 yılından bugüne kadar 13 tesisinde devreye aldığı çatı üzeri güneş enerji sistemleri ile kurulu gücünü 3 yılda 20 bin kWh seviyesine çıkardı.
Bugüne kadar yaklaşık 31 milyon kWh temiz enerji ürettiğini duyuran Matlı Şirketler Grubu, bu sayede 21.500.000 kg CO2 salınımını engelleyerek 600 bin ağaç dikimine eşdeğer kazanım sağladı.
Matlı, tesisleriyle beraber arazi GES’i kurulumlarıyla da temiz enerji üretimi için kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. İki sene içerisinde toplamda 250 MW kurulu güç yatırımı planlayan Matlı, yeni yatırımıyla 5,1 milyon kg üzerinde CO2 salınımını da engellemiş olacak. Matlı’nın uzun vadede hedefi ise enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak.
Yenilenebilir enerji alanında yaptığı bu atılımı değerlendiren Matlı Şirketler Grubu, ‘Doğa için bizim enerjimiz yüksek. Karbon ayak izimizi azaltmaya ve geleceğimizi korumak için enerjimizi temiz tutmaya devam edeceğiz’ paylaşımında bulundu.