4.0’ı ıskalamayın lütfen

Eski sistemler, eski tip yönetim, eski kurallar; kendimizi kandırmayalım, çünkü başarısızlık getirir. Eski olanları yeni dönüşüm ile birleştirmek ne kazandıracaktır? Hiçbir şey, artık bu konuda daha ciddi olabilir miyiz?

Günlük, haftalık, aylık raporlar devri geçti artık, 4.0 ile gerçek zamanlı ve doğru veri/ faaliyet yönetimi dönemine girdik.

Yapılması gereken;

1.Anlık izlenmeli (4.0)

2.Kayıplar bulunmalı,

3.Verimli yönetilmeli,

Tornavidaya bile 4.0 uygulanabiliyorsa, kimse hizmet sektöründe ya da bizde 4.0 olmaz dememeli.

4.0 konusunda öncü müsünüz?

Artçı mısınız? Bu değişim ve dönüşümde öncü olmanızı öneririm.

YILDIZLARI KAYBETMEYİN

Gallup’un araştırma sonucuna göre:

Hâlihazırda bir işi olan kişilerin yüzde 51’i aktif olarak iş arıyor.

Her 10 çalışandan sadece 3’ü, işini yapması için ihtiyacı olan ekipmanın kendisine verildiğini düşünüyor.

Her 10 çalışandan sadece 4’ü, iş yerindeyken en iyi yaptığı işi yapması için olanak sağlandığını düşünüyor.

Her 10 çalışandan sadece 3’ü, son 7 gün içinde işini iyi yaptığına dair övgü ya da takdir aldığını söylüyor.

Çalışkan yıldız çalışanı kaybetmemek için en kritik 6 unsur:

1. Kurum içi güven

2. İş yerindeki sosyal ilişkiler

3. Anlamlı işler yapma

4. Geribildirim ve gelişim

5. Yetkilendirilme ve

fikir beyanında bulunma

6. İş ve özel yaşam dengesi

SEVMESENİZDE FARKINDA OLUN

Personelinizi çok sevmek kadar, sevmemeniz de önemli bir durumdur.

Yöneticilerden beklenen tek kural vardır “herkes için adalet”

1.Şahsiyetine olmasa bile yaptığı işe saygı duyun

2.Kendinize karşı dürüst olun

3.Duygularınızı kışkırtmayın

4.Ön yargıdan kurtulmak için üçüncü gözünüzü çalıştırın

5.Açık fikirli ifadeleriniz olsun

6.Zor fakat yapabileceği işler yükleyin

7.Asla sevmediğinizi belli etmeyin

8.Kahvenizi yudumlayın ve strateji üretin

Herkes için adalet, tüm ekibi iyi yönetmek zorundasınız.

VİZYONER AKLI

OLANLAR HEP KAZANIR

Yani önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerin tümü.

Yani Strateji, maalesef genelde bir planlama olarak düşünülen ancak aslında çok yönlü ve akıllıca bir bakış ve düşünüş gerektiren oyunda kalma ve kazanma sürecidir.

İş hayatı, elimizde hangi kartların olduğuna değil, elimizdeki kartlar ile nasıl oynadığımıza bakar.

Eğer derin ve uzağı gören bir düşünsel algıya sahipsen daha savaşmadan sen kazanırsın.

İş hayatınızda, bir durum ya da uygulama ile ilgili,

1. Herkesin bildiği bir stratejiniz olmalı,

2. Sizin ve en az iki müttefikinizin bildiği ikinci alt stratejiniz olmalı,

3. Sadece sizin bildiğiniz ve manevra ya da atılım için kullanacağınız üçüncü alt stratejiniz olmalı,

Unutulmamalıdır ki, başarının iki kuralı vardır,

1. Asla bildiğiniz her şeyi açıklamayın