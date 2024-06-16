Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile sektörün önce firmalarından Simut A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında serve motorlarının bakım ve onarımını yapacak özel bir atölye kurulacak. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun eğitim faaliyetlerini koordine edeceği atölyeden her yıl 20’ye yakın serve motor bakım uzmanı yetiştirilecek.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük imza attı. Törende BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, akademik ve idari personel ile firma çalışanları da hazır bulundu.