Yılmaz, “Osmangazi’yi çok iyi biliyoruz”

AK Parti Osmangazi geçmiş dönem İlçe Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Ali Yılmaz, Osmangazi’nin beklentilerini çok iyi bildiğini ve insanların dertlerine derman olmak istediğinin altını çizdi.

1969 Bursa doğumlu olduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünü bitirdiğini ve daha sonra yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede işletme bölümünde yaptığını ifade eden Ali Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güçlü Türkiye’nin inşası için zorlu fakat bir o kadar da mukaddes bir yola çıktığını belirtti.

2014 yılında kongreyle birlikte devr aldığı Osmangazi ilçe başkanlığı görevini 2018’e kadar sürdürdüğünü dile getiren Ali Yılmaz, AK Parti Osmangazi’ye Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istediğini söyledi. Osmangazi’nin 136 mahallesini incelediğini tüm sorunlara vakıf olduğunu ifade eden Yılmaz, “Yerelde hizmet etmek istiyorum. İnsanlarımızın dertlerine derman olmak için aday oldum. Osmangazi’yi hedefliyoruz çalışma arkadaşlarımızla sorunları çözmek için uğraşacağız” dedi.