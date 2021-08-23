Yılın tek tekstil makineleri fuarı

ECR Fuarcılık organizatörlüğünde 8 – 11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı TME, İstanbul Fuar Merkezi’nde yerli ve yabancı çok sayıda firmayla müşteriyi buluşturacak. Tekstil makinelerindeki son teknolojilerin sergileneceği fuar ile birlikte eş zamanlı olarak İplik ve Kumaş Fuarı Textstart 2021 de düzenlenecek.

Makine üreten 3 Bursa firması

Yeni yatırım gerçekleştirmek ya da kapasitesini artırmak isteyen firma temsilcileri ile üreticileri buluşturan fuarda Bursa firmaları Demsan, Polteks ve Proses Mekatronik, tekstil makineleri alanında geliştirdikleri en yeni ürünlerini görücüye çıkaracak.

Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı TME ile eş zamanlı Texstart 2021 fuarı da düzenlenecek. Makine üreticilerinin yanı sıra iplik ve kumaş üreticileri ile moda endüstrisi de dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen konsept ile katılımcıların ticaret hacimlerinin artması hedefleniyor.

Seçen İplik Bursa ipliğinin gücünü gösterecek

İplik ve kumaş alanında ise Bursa firması Seçen İplik imal ettiği standart ipliklerin yanı sıra fonksiyonel ipliklerini de katılımcıların beğenisine sunacak.

Pandemi sonrası yapılan ilk fuar

Pandemi sonrası 3 yıl aradan sonra İstanbul’da yapılacak olan ilk fuar olan TME2021 katılımcısı tekstil makine üreticilerini yerli ve yabancı bir çok sektör temsilcisini ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda dijital baskıdan, iplik ve kumaş boyama makinelerine, örgü makinelerinden dokuma makinelerine kadar tekstil sektörünün tüm segmentlerine ait yeni makine ve teknolojiler sergilenecek. Fuar sırasında denim proseslerine yönelik çözümler de ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir başka teknoloji olarak dikkat çekiyor.