Yatak endüstrisi 3 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ülke genelinde yatak endüstrisi alanında faaliyet gösteren 58 firmanın bir araya gelerek oluşturduğu Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, derneğin yatak endüstrisinde birlik ve beraberliği pekiştirmek, sektörün gelişmesine önderlik etmek, sektördeki firmaların haklarını korumak ve dünyadaki rekabet gücünü artırmak için kurulduğunu söyledi. Güler, sektörün yatak üretimine tedarik sağlayan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürünlerle yaklaşık 10 farklı alt dalı bünyesinde barındırdığını belirterek, bu alanda yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Türkiye yatak endüstrisinin dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu ve ilk 5 ülke arasında yer aldığını dile getiren Güler, “Yatak sektörünün dünyada 31 milyar dolarlık cirosal boyutu var. Türkiye’de ise bu rakam yaklaşık 400 milyon dolar civarında. Sektörümüz ise dünyadaki bu yatak sektörüne makine, kumaş, yay, sünger gibi malzeme ve hizmet tedarikinde bulunuyor” dedi.