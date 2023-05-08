Yaş meyve sebzecilerin Kanada çıkarması
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Türk yaş meyve sebze sektöründe ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mevcut pazarlara yönelik çalışmaların yanı sıra hedef pazarlara da ağırlık veren UYMSİB, bu kez Kanada’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Toronto’da 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen CPMA Show Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen heyete Türkiye’den 10 firma katıldı. UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan öncülüğündeki Kanada Sektörel Ticaret Heyetine katılan firma temsilcileri Kanadalı alıcılarla ikili iş görüşmeleri yaptılar. T.C. Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Ticaret Ataşesi Ahmet Karışman da ikili iş görüşmelerini ziyaret ederek, firma temsilcilerine Kanada pazarı hakkında bilgi verdiler. Heyete katılan firma temsilcileri ikili iş görüşmelerinin yanı sıra perakende merkezini ve bazı tesisleri gezerek Kanada pazarı hakkında bilgi edindiler.
AB ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu yanı sıra Kanada pazarına da önem verdiklerini kaydeden Yazgan, “Bu amaçla 24-29 Nisan tarihleri arasında Toronto’da düzenlenen CPMA Show Fuarı ile eş zamanlı Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Birliğimiz öncülüğünde heyete katılan firma temsilcilerimiz, hem fuardaki gelişmeleri yakından takip etme hem de Kanadalı firmalarla birebir görüşme şansı yakaladılar” diye konuştu.