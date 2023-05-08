Yaş meyve sebzecilerin Kanada çıkarması

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir­liği (UYMSİB), Türk yaş meyve sebze sek­töründe ihracatı artırmaya yönelik çalışmala­rını hız kesmeden sürdürüyor. Mevcut pazarlara yönelik çalışmaların yanı sıra hedef pazarlara da ağırlık veren UYMSİB, bu kez Ka­nada’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. To­ronto’da 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçek­leştirilen CPMA Show Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen heyete Türkiye’den 10 firma ka­tıldı. UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan öncülüğündeki Kanada Sektörel Ticaret Heyetine katılan firma temsilcileri Kana­dalı alıcılarla ikili iş görüşmeleri yaptılar. T.C. Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Ticaret Ataşesi Ahmet Karışman da ikili iş görüşmele­rini ziyaret ederek, firma temsilcilerine Kanada pazarı hakkında bilgi verdiler. Heyete katılan firma temsilcileri ikili iş görüşmelerinin yanı sıra perakende merkezini ve bazı tesisleri geze­rek Kanada pazarı hakkında bilgi edindiler.

AB ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu yanı sıra Ka­nada pazarına da önem verdiklerini kaydeden Yazgan, “Bu amaçla 24-29 Nisan tarihleri ara­sında Toronto’da düzenlenen CPMA Show Fuarı ile eş zamanlı Sektörel Ticaret Heyeti dü­zenledik. Birliğimiz öncülüğünde heyete katılan firma temsilcilerimiz, hem fuardaki gelişmeleri yakından takip etme hem de Kanadalı firma­larla birebir görüşme şansı yakaladılar” diye konuştu.