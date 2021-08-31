WorldFood İstanbul kapılarını açıyor

Perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze, meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi başlıklarda uzmanlaşmış pek çok marka ve üreticinin yer alacağı WorldFood İstanbul Fuarı’na 4 Bursa firmasının yanı sıra Gemlik Ticaret Borsası da katılacak.

Fuarda yüksek yabancı ziyaretçi katılımı beklenirken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA), Balkan ülkeleri, CIS ülkeleri, Güney & Kuzey Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden ağırlıklı olmak üzere 200'den fazla davetli satın almacı ağırlanacak. Fuarda sektörde yaşanan teknolojik değişimler de tanıtılacak.

29’uncu WorldFood İstanbul Fuarı’na katılacak Bursa firmaları Ergül Şekerleme, Ferişte, Irmak Zeytin, Ntaze Doğal Gıda / nuts’all olacak.

