WoodTech fuarı kapılarını açıyor

INTERMOB Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek olan WoodTech, 60 ülkeden yabancı alımcıları İstanbul’da buluşturacak. Sektörün yıllardır tek buluşma noktası olan fuar aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası şirketler için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği de taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ağaç işleme makine üreticisinin katılacağı WoodTech’te 20 Bursa firması da geliştirdikleri son ürünleri hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen alıcılara sergileme fırsatı bulacak. Fuar 13 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.



WoodTech Fuarı’na

katılan Bursa firmaları:

AES Elektronik Makine,

Ayza Mızrak Makina,

Bala Makina,

Baromak Makine,

Canmaksan Mühendislik Makine,

Tosun Dış Ticaret,

Dinçmak Makina,

EDDA Makine Ambalaj,

Gama Mekatronik,

Hizmet Him Makina,

Mısırlı Tasarım Makine,

Mızrak Makine,

Nesto Makina,

NRG Makine,

Nümerik Mühendislik Otomasyon,

Orimak Makina,

Saf Teknik Toz Emme Sistemleri,

Schnitzer – Umut İnce,

Ünalsan Makina

Emin Tosun Makine,