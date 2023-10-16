UTİB girişimcilere ışık tutuyor

Uludağ Tekstil İhra­catçıları Birliği, sek­törün vizyonuna yön ver­mek ve girişimcilere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiği TechXtile Start-Up Challenge programı­nın daha geniş kitle­lere ulaştırılması he­defiyle çalışmalarını hızlandırdı. Semi­ner, geleceğin tekstil sektörünün nasıl şe­killeneceği konusunda genç girişimcilere ilham kaynağı olurken, sektörün liderleri ile gelecek neslin girişimcileri arasında önemli bir iletişim köp­rüsü kuruldu. UTİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yeni neslin giri­şimci ruhu beni son derece etkiliyor. Tekstil sektöründe vizyonumuzu şekil­lendiren TechXtile programımıza para­lel olarak başlattığı­mız Athleisure Chal­lenge Tasarım Yarışmamız, kısa sürede büyük bir başarı elde etti.” diye konuştu.