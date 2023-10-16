UTİB girişimcilere ışık tutuyor
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, sektörün vizyonuna yön vermek ve girişimcilere yol göstermek amacıyla hayata geçirdiği TechXtile Start-Up Challenge programının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı. Seminer, geleceğin tekstil sektörünün nasıl şekilleneceği konusunda genç girişimcilere ilham kaynağı olurken, sektörün liderleri ile gelecek neslin girişimcileri arasında önemli bir iletişim köprüsü kuruldu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yeni neslin girişimci ruhu beni son derece etkiliyor. Tekstil sektöründe vizyonumuzu şekillendiren TechXtile programımıza paralel olarak başlattığımız Athleisure Challenge Tasarım Yarışmamız, kısa sürede büyük bir başarı elde etti.” diye konuştu.
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Ekim 2023
Ekim 2023
Ekim 2023