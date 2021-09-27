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Üretim hatalarını en aza indirecek proje
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mert Ali Özel ile Elektronik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir, görüntü işleme çözümleri ile endüstride meydana gelen üretim hatalarını gerçek zamanlı tespit eden projelerine TUBİTAK’dan 200 bin TL hibe almaya hak kazandı.
Sektörel Haberler 27.09.2021, 22:45
BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Araş. Gör. Mert Ali Özel ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir’in birlikte geliştirdikleri “Hibrid Konum Kontrol Sistemleri” isimli proje desteklenmeye layık bulundu.
Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Araş. Gör. Mert Ali Özel, “Hazırladığımız proje sayesinde hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine dayalı kalite kontrol, ölçüm ve poka-yoke sistemleri geliştiriyoruz. En önemli değer önerimiz, hataları gerçek zamanlı önleyerek firmaların zaman, maliyet, prestij ve kalite kayıplarının önlenmesidir. Şuan projeyi geliştirmeye devam ediyoruz, 2-3 ay içerisinde satışı hedefliyoruz” diye konuştu.
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