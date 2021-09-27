Üretim hatalarını  en aza indirecek proje

BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Araş. Gör. Mert Ali Özel ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çağatay Karademir’in birlikte geliştirdikleri “Hibrid Konum Kontrol Sistemleri” isimli proje desteklenmeye layık bulundu.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Araş. Gör. Mert Ali Özel, “Hazırladığımız proje sayesinde hibrit teknolojiler yardımıyla milimetrik hassasiyette konum tespitine dayalı kalite kontrol, ölçüm ve poka-yoke sistemleri geliştiriyoruz. En önemli değer önerimiz, hataları gerçek zamanlı önleyerek firmaların zaman, maliyet, prestij ve kalite kayıplarının önlenmesidir. Şuan projeyi geliştirmeye devam ediyoruz, 2-3 ay içerisinde satışı hedefliyoruz” diye konuştu.