Üretici fiyat endeksi kasımda yüzde 9,99 arttı

TÜİK kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.

Yİ – ÜFE’de yıllık artış yüzde 54,62

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 51,06, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün kasımda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.

“2022 daha da zor geçecek”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklamada 2022’nin 2021’den de zor geçeceğinin yaşanan ekonomik gelişmelerle ortaya çıktığını söyledi. Türkay, döviz kurlarındaki yükselişe rağmen faizde düşüş ısrarının beklendiği gibi enflasyon rakamlarını yukarı çektiği ifade ederek, “Yüksek enflasyon Türkiye’nin unutmak istediği mazisidir” dedi. Yüzde 3,51 aylık enflasyon rakamının bazı ülkelerde bir yılda görüldüğüne dikkat çeken Türkay, ““Akaryakıt ve doğalgaz gibi enerji ürünlerini dövizle aldığımız için buradaki artış tüm üretimde fiyatları yukarı çekiyor. Ayrıca üretim için ithal ettiğimiz her şey de bizim ürünlerimizin zamlanmasına neden oluyor. Bu kısırdöngünün bir an önce kırılması gerekli. Politika değişikliğinin gerçeklere ve ekonomi bilimine uyumlu olmasını umuyoruz. Zor geçecek 2022 için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



Çevikel: “Büyümenin önündeki en büyük engel”

Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıla göre yüzde 55’e yakın artan üretici enflasyonu, büyümenin önündeki en büyük engeldir. Doğalgaza yapılan yüzde 20 ek zamla maliyeti iyice katlanan sanayicinin, yeniden yüksek hacimli üretim yapabilmesi için yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz.”

