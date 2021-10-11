Uludağ OSB güçlü adımlarla 2023’e

2001 yılında Gürsu Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulan ve Kestel 2 No’lu Sanayi Bölgesi’yle birleşmesiyle güç kazanan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşunun 20’nci yılında 260 firma ve 20 bin istihdamla yıllık 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Uludağ OSB Başkanlığında 5’nci dönemini geçiren Yunus Aydın, hedeflerinin 2023 yılında yüzde 100 dolulukla 1 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunun altını çizdi.

İhracatta çevreye önemli projeler

Göreve geldiği günden itibaren bölge sanayicilerinin ihracatını artıracak projelere ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Aydın, bunun yanında yeşil dönüşüm, çevreci üretim ve çalışan sağlığı gibi konularda da önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Yeni dönemde de bölge sanayicisine katkı sağlayacak projelerini sürdürmek istediklerini ifade eden Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapmayı planladığı değişikliklerin bu haliyle kabul edilmesi halinde projelerin aksamasından tedirginlik duyduklarını söyledi. Aydın, “Kanun taslağında genel kurula geçişi tamamlamış OSB’lerin yeniden mülki idari amirlerinin başkanlığındaki müteşebbis heyetlere devredilmesi maddesi projelerin aksamasına neden olacaktır” dedi. Mülki idari amirlerin başkanlığındaki müteşebbis heyetlerin gelişmemiş bölgelerdeki OSB’lere hizmetlerin daha hızlı götürülmesi açısından faydalı olduğunu ancak genel kurula geçme hakkı elde etmiş OSB’lerde buna gerek olmadığını vurgulayan Aydın, “Bu durum sanayicinin kendi kendini yönetme mantığına ve demokratik uygulamalara tezat oluşturacaktır. Bunun yanında ağırlıklı olarak Avrupa pazarına dış satış gerçekleştiren firmaların ihracatta sıkıntı yaşamasına sebebiyet verecektir. Artık Batılı firmalar ürün ithal ettiği şirketlerin çevreye zararından çalışan sağlığına verdiği öneme kadar birçok konuya dikkat ediyor” diye konuştu.

“Projelerde sürdürülebilirlik sağlanmaz”

Açıklamalarında vali ve kaymakamların görev süreleri nedeniyle görev yerlerinin sıklıkla değiştiğini ve bu durumun OSB’lerdeki projelerde devamlılığın önünde engel oluşturacağına da değinen Aydın, “Bir OSB’nin başkanlığını yapan kişi o bölgedeki sanayicilerin genel problemlerini, hatta demografik yapılarını, hayata bakış açılarını ve psikolojilerini anlayıp, ona göre hareket etmeli. İki – üç yılda bir değişen yönetimlerle başarılı olunması mümkün değil. Ayrıca OSB’lerin kamu mantığıyla yönetilmesi de sanayici bakış açısıyla tezat oluşturacaktır. İş insanının bakış açısıyla mülki idari amirin bakış açısı bir değil” ifadelerini kullandı. OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’inin Bakanlığa aktarılmasının kanun taslağında yer alan maddelerden biri olduğunu belirten Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “Bakanlığın OSB’lere destek olması gerekirken bu maddenin olması bizleri üzmüştür. OSB’lerin geliri sanayicilerin altyapı katılım payı ve yönetim aidatları ile elektrik, doğalgaz gibi hizmet satışlarından elde ediliyor. Bu sanayicinin parası. Ancak sanayici zaten vergisini ödüyor, ihracat ve istihdamla ülkesine katkı sağlıyor” dedi. Aydın olası kanun değişikliği halinde yabancıların Türkiye’ye yatırım kararlarının olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi.

Şehrin doğusunda üretimin adresi

Şehrin doğusunda yer alan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (Uludağ OSB), Bursa’nın 3’üncü büyük organize sanayi bölgesi olarak, bölgenin ve Türkiye’nin önde gelen üretim, ihracat ve istihdam merkezleri arasında.

Uludağ OSB’nin kuruluş süreci, Gürsu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (GÜSİAD) 2000 yılının Mayıs ayında Gürsu Kaymakamlığı’na verdiği dilekçe ile başladı. Bölgedeki sanayi tesislerinin artmasıyla GÜSİAD tarafından kaçak yapılaşmaları önleme, çevre kirliliğini en az indirip denetimli ve örnek bir OSB olmak amacıyla hız kazanan çalışmalar, 2001 yılının Nisan ayında Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nin resmi olarak kurulmasıyla taçlandırıldı.

GÜSİAD düğmeye bastı, büyüme hız kazandı

Bölgedeki gelişmeler bu dönemden sonra da devam etti. Sanayicinin bölgeye olan ilgisiyle birlikte, toplam 101 hektar alana sahip Gürsu OSB’de büyüme ihtiyacı baş gösterdi. Bununla birlikte Gürsu OSB’de 2015 yılında genişleme çalışmaları başladı. Bu kapsamda, yer seçimi komisyonları oluşturularak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Çalışmaların sonucunda 2016 yılının Haziran ayında Bursa-Kestel 2 Sanayi Bölgesi Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin 79,80 hektarlık alanı bölgeye ilave edildi. Bölge aynı yılın Ağustos ayında yeni ismini tescil ettirerek, Uludağ OSB olarak hizmet vermeye başladı.



260 firma ülke ekonomisi için çalışıyor

Günümüzde 180.80 hektarlık alanıyla Bursa’nın doğusunda üretim, ihracat ve istihdam merkezi konumunda olan Uludağ OSB, bulunduğu bölge başta olmak üzere, sanayiciye birçok avantaj sunuyor. Karma OSB statüsünde olan bölgede 260 firma, 20 bine yakın kişiye istihdam sağlayarak, yıllık 500 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ağırlıklı olarak tekstil ve hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bölgede, otomotiv yan sanayi, mobilya, gıda ve kimya gibi farklı sektörlerde yer alan firmalar da bulunmakta.



Hizmette sürdürülebilirlik ön planda

Enerjiden çalışan sağlığına, çevreden teknolojik yatırımlara kadar bölge sanayicisine katkı sağlayacak birçok önemli projeye imza atılan Uludağ OSB’de, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı, ISO 14001 – ISO 27001 - ISO 45001 ve TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet belgeleri için çalışmalarına hız verildi.

