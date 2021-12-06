TÜRKONFED’den ekonomi yönetimine çağrı

TÜRKONFED’in açıklamasında Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği zorlu konjonktürde ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanılmasının belirsizliği artırdığı vurgulandı.

“Kur istikrarı temel unsurdur”

TÜRKONFED olarak yaptıkları açıklamada, üyelerinin genel ekonomik gidişata ilişkin duydukları ortak kaygıyı aktardıklarını belirtilen açıklamada, “Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için “kur istikrarı” temel unsurdur. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir dağılımında da ciddi bozulmalar yaratacaktır” ifadelerine yer verildi. TÜRKONFED’in ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi çağrısında bulunduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.”