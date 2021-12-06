Türkiye “yeşil otomobil”i sevdi

Türkiye’de bu yılın 11 ayında elektrikli otomobil satışları 2 bin 415 ve hibrit otomobil satışları da 45 bin 190 adetle geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşirken, “yeşil otomobillerin” Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi. Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813’e ulaştı. Türkiye otomobil pazarında, ocak-kasım döneminde benzinli otomobiller 342 bin 438 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 104 bin 217 ile ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları bu dönemde 45 bin 190’a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 24 bin 34 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın kasım sonu itibarıyla 272 bin 31 benzinli, 214 bin 72 dizel, 22 bin 344 oto gazlı, 20 bin 373 hibrit ve 568 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

