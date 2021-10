Türk tekstil sektörü ABD’ye damga vurdu

ABD’nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan fuar, 10’u Bursa’dan olmak üzere Türkiye’den 28 tekstil firmasının katılımıyla, InterContinental Barclay New York’ta kapılarını açtı.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, New York’ta ilk kez Ocak 2020’de organize edilen ve aslında 6 ayda bir tekrarlanması hedeflenen “I Of The World” tekstil fuarını Covid-19 nedeniyle ikinci kez düzenlediklerini belirterek, buna rağmen aradan geçen dönemde Türk tekstil sektörünün ihracatta büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Pandemi tekstile yaradı

Türk tekstil sektörünün pandemi döneminden güçlenerek çıktığına dikkat çeken Öksüz, “Ocak – Temmuz döneminde ABD’nin tekstil ithalatı yüzde 18, Çin’in ithalatı yüzde 46 gerilerken Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ise yüzde 57 oranında arttı. Biz de Amerika’nın ithalatı içerisindeki pazar payımızı yüzde 1,5’lerden yüzde 2,7’ye çıkarttık” dedi.

Sektörün buna rağmen ABD pazarında, dünyadaki pazar payı olan yüzde 3,2’nin altında bulunduğuna dikkati çeken Öksüz, “I Of The World” benzeri etkinliklerin süreklilik arz etmesinin önemini vurguladı. Öksüz, ABD ve Türkiye tekstil sanayisinin birbirini tamamlar nitelikte olmasının avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

I Of The World Fuarı’na

katılan Bursa firmaları

Firma Adı

Barutçu Tekstil,

Benti Tekstil,

Elyaf Tekstil,

Ezgi Tekstil,

Güldoğan Mensucat, Kaçar Tekstil,

Marsala Tekstil,

Orca Home,

Tebesa Emprime

Zorlu Tekstil